Hayden Panettiere hält Händchen mit dem Bruder von ihrem Ex

Nanu, was geht denn da? Schauspielerin Hayden Panettiere (30) wurde händchenhaltend mit Zach Hickerson in New York gesichtet. Dabei handelt es sich tatsächlich um den Bruder von ihrem Ex-Freund Brian Hickerson. Spielt sie gerade Bäumchen wechsel dich?

Mit Brian Hickerson (zweites Bild links) ist Hayden Panettiere seit Mai nicht mehr zusammen, damals eskalierte eine Auseinandersetzung zwischen ihnen. Hickerson wurde nach einem heftigen Streit wegen häuslicher Gewalt verhaftet. Laut ‚TMZ‘ soll der 34-Jährige seine Freundin angegriffen haben.

Quelle: instagram.com

Nachbarn sollen den Streit gehört haben, erzählten von „lauten, schmerzerfüllten Schreien“ aus dem Haus. Einer von ihnen wählte daraufhin umgehend den Notruf. Hickerson wurde zwar verhaftet, kaufte sich jedoch für rund 50.000 Dollar selbst aus der Untersuchungshaft frei.

Sie sind nur Freunde

Nun schlenderte Hayden gut gelaunt mit Zach Hickerson (zweites Bild rechts) durch New York, auch wenn es keine offizielle Bestätigung einer Beziehung gibt, erzählen die Bilder eine eindeutige Sprache. Ein Insider sagte jedoch gegenüber dem „People“-Magazin: „Hayden und Zach sind Freunde und das schon seit einer Weile.“

Ob es nun normal ist, dass man mit einem „Freund“ händchenhaltend in der Öffentlichkeit spaziert, das sei jedem selbst überlassen…