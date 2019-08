Haylie Duff: „Ich habe ein unglaubliches Kindermädchen“

Haylie Duff ist dankbar, eine „unglaubliche“ Nanny zu haben. Die 34-Jährige steht offen dazu, dass sie eine Nanny hat, die ihr bei der Betreuung ihrer beiden Kinder – Lulu Gray, (14 Monate) und Ryan Ava Erhard, (4), – unter die Arme greift.

Viele Stars leisten sich eine Kinderfrau, doch nur die wenigstens würden dazu stehen, so die Schauspielerin. Haylie Duff jedenfalls fühle sich gesegnet, eine so tolle Kinderfrau wie ihre zu haben, denn damit würde ihr es auch ermöglicht, arbeiten gehen zu können. Im Interview mit der Zeitschrift ‚People‘ schildert Haylie:

Quelle: instagram.com

„Ich habe ein unglaubliches, unglaubliches Kindermädchen, das es mir ermöglicht, zu arbeiten. Ich finde es immer lustig, wenn die Leute nicht zugeben, dass sie Hilfe haben. Ich bin ihr so dankbar – sie ist Teil unserer Familie und ihre Familie ist ein Teil unserer Familie. Ohne sie wäre ich nicht in der Lage, die Dinge zu tun, die ich tue.“

Gutes Verhältnis

Die ‚Material Girls‘-Darstellerin liebe es außerdem, wie nahe sich ihre beiden Mädchen sind. „Jeden Morgen rennt Ryan in unser Zimmer und das erste, was aus ihrem Mund kommt, ist: ‚Mom, Mom, Mom, ist es Zeit, Lulu zu holen?‘ Vom ersten Tag an war sie sehr aufgeregt, ein Geschwisterchen zu haben und eine große Schwester zu sein“, freut sich der TV-Star.

Allerdings sei Haylie auch sehr gespannt, wie das Verhältnis der beiden ist, wenn sie älter werden.