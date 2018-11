Heidi Klum: Das sind ihre Geschenkideen für Weihnachten

Mittwoch, 28. November 2018 09:22 Uhr

Heidi Klum (45) hat nun ihre Geschenkideen für die kommenden Feiertage verraten. Ihre vier Kinder Leni, Johan, Lou und Henry sollten das bloß nicht lesen, wenn sie nicht schon wissen wollen, was unter dem Weihnachtsbaum auf sie wartet.

Gegenüber der amerikanischen „People“ hat das Model aus dem Nähkästchen geplaudert, was sie ihrer Familie in diesem Jahr schenken wird.

Da wären zum einen Kopfhörer der Marke „Beats by Dr. Dre“. „Ich liebe diese Kopfhörer. Es gibt sie in vielen Farben, sodass eure Kinder ihre Lieblingsfarbe auswählen können“, so Heidi.

Im Hause Klum wird viel gebastelt

Dann wäre da noch ein Bastel-Set, mit dem sich die Kinder T-Shirts und andere Textilien einfärben können. „Das ist etwas, dass ihr zusammen als Familie machen könnt. Ich liebe es künstlerisch mit meinen Kindern tätig zu sein. Es macht immer Spaß“, erklärt Heidi.

Eine weitere Idee wäre eine Sofortbildkamera für Polaroids oder ein Schachspiel: „Mein Sohn lernt Schachspielen mit seinen Großeltern und liebt es. Es ist ein spaßiges Spiel, in dem Kinder ihre Köpfe benutzen müssen.“

Und was bei den Klums auf keinen Fall fehlen darf: Lebkuchenhäuser bauen. „In unserem Haus bedeutet Feriensaison Lebkuchenhaus-Wettbewerb. Kinder lieben es mit ihrem Essen zu spielen und das ist eine Familienaktivität die Kinder gerne machen“, erklärt die vierfache Mutter.