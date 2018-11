Heidi Klum lässt sich von Euter anspritzen

Freitag, 9. November 2018 16:07 Uhr

Heidi Klum ist gerne mal ein wenig verrückt, probiert Neues aus und lässt vor allem ihre Instagram-Follower daran teilhaben.

Nun postete sie jedoch ein sehr seltsames Bild von sich und einem Kuh-Euter. Sie spritzt sich direkt aus dem Euter einen Schuss Milch in den Mund und schreibt zu dem Bild: „Lecker lecker“.

Quelle: instagram.com

Aber was will uns Heidi mit dem Bild sagen? Vermutlich nichts. Auch ihre Follower verstehen den Sinn hinter diesem Foto nicht und so schreibt einer: „Die hat sie nicht mehr alle allmählich! Klar kommt daher so Milch. Nur ist das Bild sowas von dämlich!“ und ein anderer scheibt: „Was ist das für ein beklopptes Bild – nicht wirklich lustig.“

Die Klum findet es aber anscheinend lustig, auch wenn sie nicht erklärt, was es damit nun eigentlich auf sich hat.