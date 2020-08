31.08.2020 19:49 Uhr

Heidi Klum: Nippel-Alarm auf Instagram

Heidi Klum hat es mal wieder getan! Es ist nicht das erste mal, dass die Model-Mama auf Instagram sehr tief Blicken lässt. Diesmal kommen Hans und Franz ganz groß raus.

Eigentlich ist es schon gar nichts Neues mehr, dass Heidi Klum auf Instagram provoziert. Das Model hat in den letzten Jahren immer mal wieder ziemlich sexy Bilder von sich gepostet.

Hans und Franz lassen Grüßen

Hans und Franz, so nennt Heidi Klum liebevoll ihre Brüste. Und die haben mal wieder einen großen Auftritt auf Instagram. Diesmal gab es ein Nackt-Bild von Heidi hinter einem Vorhang.

Nur das der Vorhang ziemlich transparent ist und mehr zeigt, als er am Ende verdecken will. Das kommt Hans und Franz anscheinend mehr als gelegen, denn so rücken sie mal wieder in den Vordergrund.

Quelle: instagram.com

Auch interessant:

Tom hat das Bild gemacht

Das ziemlich heiße Bild hat natürlich niemand geringeres als ihr Gatte Tom Kaulitz gemacht. Ihn verlinkte sie auf Instagram unter dem Bild mit einem kleinen Kamera-Emoji.

Das Bild versah sie außerdem mit dem Wort: „Mondazzzze!“ Was soviel wie „Montage“ bedeutet. So verbringen die beiden also einen stinknormalen Wochenanfang. Gut zu wissen!

Quelle: instagram.com

Galerie

Kommentare ausgeschaltet

Die Kommentarfunktion hat Heidi unter diesem sexy Bild vorsichtshalber direkt ausgeschaltet, als ob sie ahnen würde, dass das Bild nicht bei jedem gut ankommen wird.

Schon in der Vergangenheit musste sich Klum unter freizügigen Bildern hier und da fiese Kommentare gefallen lassen. Anscheinend hat sie diesmal keinen Bock auf einen Shitstorm.

Quelle: instagram.com

Familienbild

Er kürzlich hat sie mit ihrer Familie den FC Bayern im Finale der Champions League vor dem heimischen Laptop angefeuert. Auf Instagram veröffentlichte sie Bilder und Stories der Fußball-Sause, zu der neben ihren Kindern und Ehemann Tom Kaulitz (30) auch ihr Schwager Bill (30) und Kumpel Thomas Hayo (51) eingeladen waren.

Im Fußball-Fantrikot hielt es das Model bei den heißen Temperaturen in ihrer Wahlheimat Los Angeles aber nicht lange aus. Klum schlüpfte lieber in einen roten Bikini, wie ein weiteres Instagram-Bild zeigt.

Quelle: instagram.com