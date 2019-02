Heidi Klum: So gut versteht sie sich mit Bill Kaulitz

Sonntag, 24. Februar 2019 13:26 Uhr

Bill Kaulitz gestand nun ganz offen, dass Heidi Klum die erste Freundin seines Zwillingsbruders sei, die er wirklich mag. Die 45-jährige ‚GNTM‘-Jurorin und der der 29 Jahre alte Tokio Hotel-Gitarrist schweben nach wie vor im siebten Himmel.

Das Traumpaar lässt keine Gelegenheit aus, um ihre Liebe auf den sozialen Netzwerken zu inszenieren. Was dabei ins Auge sticht: Bill Kaulitz ist auffällig oft mit auf Bildern und scheint sich prächtig mit seiner Schwägerin in spe zu verstehen.

Ein tolles Dreiergespann

Wie Heidis bessere Hälfte nun in einem Interview mit ‚red!‘ mitteilte, habe es auch einen Grund, weshalb sein Bruder Bill so viel mit der vierfach-Mama und ihm unternimmt: „Das ist auch zum ersten Mal, glaube ich, dass Bill eine Freundin von mir mag.“ Darauf antwortet der ‚Durch den Monsun‘-Sänger: „Das stimmt auch ein bisschen, ja“, gibt er zu und sagt weiter: „Ich könnte mich nicht mehr freuen, für mich ist das natürlich was ganz Besonderes, klar, das ist so ein bisschen, als ob ich mitheirate.“

Kein Wunder also, dass der 29-Jährige auch für die Hochzeitsplanung voll eingespannt ist, schließlich kennt er die beiden bestens. Er erzählte amüsiert: „Ich habe total viele Aufgaben. Ich habe immer so einen kleinen Stift und einen Zettel, ich muss immer alles mitschreiben.“