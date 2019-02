Heidi Klum: Steht jetzt schon das Hochzeitsdatum fest?

Donnerstag, 7. Februar 2019 11:27 Uhr

Heidi Klum hat bereits den Tag festgelegt, an dem sie ihren Verlobten heiraten wird. Die 45-Jährige hat sich erst im Dezember letzten Jahres mit ihrem Freund, dem Tokio Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz verlobt. Wie es scheint, nehmen die Hochzeitspläne schon konkrete Formen an. So soll das Supermodel bereits ein Datum haben, wann das große Event stattfinden soll.

Im Interview mit ‘Entertainment Tonight‘ antwortete die Blondine auf die Frage, ob es denn schon ein Datum gebe: „Ja, ich glaube wir haben eins. Aber ihr werdet es letztendlich noch herausfinden.“ Probleme bei der Organisation wird es nicht geben, ist die vierfache Mutter überzeugt.

Quelle: instagram.com

„Wir sind zwei Deutsche, alles wird sehr gut durchorganisiert sein“

So witzelte sie: „Wir sind zwei Deutsche, alles wird sehr gut durchorganisiert sein und pünktlich stattfinden.“ Derweil planen die beiden Turteltauben keine großen Pläne für Valentinstag (14. Februar). Im Gegenteil, denn für Heidi fühlt sich jeder Tag mit Tom wie ein besonderer Tag an: „Jeder Tag ist Valentinstag mit meinem Mann. Jeder Tag ist Valentinstag, so ist es“, schwärmt sie über ihren 29-jährigen Liebsten.