Heidi Klum steht total auf Wiener Würstchen

Heidi Klum mag die „Wiener“ ihres Verlobten am Liebsten. Das 45-jährige deutsche Model, die an Weihnachten mit einem funkelnden Ring an ihrem Finger überraschte, verriet dies jetzt.

So sorgte die Model-Mama mit einem Fernsehauftritt in der beliebten Talk-Show von Moderatorin Ellen DeGeneres schon wieder für Aufsehen. Im Gespräch mit der 60-jährigen Kult-Komikerin plauderte die Bergisch Gladbacherin offen über ihre zuvor gescheiterten Ehen.

Es geht um Körperteile

Im Anschluss an das Gespräch in Ellens weißen Sesseln kam es dann allerdings zu einer noch etwas intimeren Offenbarung. Als Heidi an dem Spiel ‚5 Second Rule‘ teilnahm, musste sie instinktiv drei Körperteile ihres Liebsten, eines Tokio-Hotel-Musikers, nennen, die sie am meisten mag, und sagte: „Wiener, Mund und Augen.“

Mit dieser humorvollen Aussage brachte die ‚Germany’s Next Topmodel‘-Jurorin das Publikum ordentlich zum Lachen, da der Begriff „Wiener“ in den USA auch ein Synonym für das beste Stück des Mannes ist. Heidis Prioritäten sind damit also klar…