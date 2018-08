Helena Fürst lästert: Saskia ist „billig und armselig“

Mittwoch, 15. August 2018 12:28 Uhr

Helena Fürst ätzt im jüngsten „Fremdgehskandal“ gegen Saskia Atzerodt. Die junge Blondine verriet jüngst, dass zwischen ihr und Nico Gollnick, dem Freund von Patricia Blanco, mehr lief. Kurz nach dem Ende des ‚Sommerhaus der Stars‘ gibt es Streit ohne Ende.

Die 26-Jährige will eine Affäre mit dem Unternehmer gehabt haben und meint im RTL-Interview: „An diesem Abend ist es auch zu einem Kuss gekommen. Es hat sich in dem Moment schön angefühlt. Ja, da ist auch mehr gelaufen als nur ein Kuss!“

Nico selbst bestreitet die Vorwürfe vehement. Was Patricia zu der möglichen Affäre sagt, ist bisher nicht bekannt. Nur soviel verriet sie im Interview mit RTL: „Da merke ich, der Mann hat mit der Öffentlichkeit noch nie was zu tun gehabt. Das ist für mich Kindergarten, Krabbelgruppe. Sorry, was soll ich mit so einem Typen? Dann soll die andere den nehmen und sich mit ihm beschäftigen. Dann sollen sie eine Love-Story auf RTL2 drehen.“

Eine andere hat dafür eine klare Meinung: Helena Fürst. Die 44-Jährige kennt Saskia noch gut aus dem ‚Sommerhaus der Stars‘ des vergangenen Jahres.

Schon damals kam es häufig zu Streits und Zankereien zwischen den beiden Blondinen. Nun teilt Helena auf ihrem Facebook-Profil ordentlich aus: „Saskia ist einfach nur billig und armselig. Schmeißt sich an den Freund von Patricia ran und grinst dann dümmlich in die Kamera. Oh ja Saskia, kannst voll stolz auf dich und deine ‚Ehrlichkeit‘ sein. Ich wusste schon von der ersten Sekunde an, was du für eine bist.“ Ob in diesem Streit das letzte Wort bereits gesprochen ist?

Quelle: instagram.com

Nico Gollnick äußerte sich unterdessen auf Instagram zu dem peinlichen öffentlichen Tralala: „Wir klären zur Zeit unsere Beziehung intern und haben kein Interesse, dies mit der Öffentlichkeit zu teilen. Warum sich eine dritte Person derart einmischt und in die Presse drängt, ist uns beiden nicht klar. Wir werden uns dementsprechend rechtliche Schritte vorbehalten.“ (Bang/KT)

Quelle: instagram.com