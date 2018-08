Herr Winterscheidt und Herr Schweighöfer hauen neuen Wein raus

Montag, 6. August 2018 20:58 Uhr

Die Hobby-Winzer Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer bringen ihren zweiten Wein auf den Markt. Vor allem der 39-jährige TV-Moderator, der lange Zeit zusammen mit Klaas Heufer-Umlauf sein Unwesen im deutschen Fernsehen trieb, ist bekannt für seinen vielfältigen Geschäftssinn.

So hat er in der Vergangenheit bereits in das ein oder andere Start-Up investiert und außerdem jüngst seine „eigene“ Zeitschrift mit dem Titel ‚JWD‘ gegründet. Und weil es mit Freunden am meisten Spaß macht, betreibt Joko zwei Projekte mit seinem engen Kumpel Matthias Schweighöfer. Sie haben gemeinsam ein Modelabel und vertreiben außerdem einen Wein. Das letztere Geschäft wollen die beiden Spaßvögel in Zukunft sogar noch ausbauen und demnächst ihren zweiten Wein auf den Markt bringen. Dabei vertrauen die beiden TV-Gesichter jedoch auf kompetente Unterstützung.

Die besten Winzer-Azubis

Die Winzerin Juliane Eller präsentierte Joko ihre Idee einer biologischen Weinproduktion bereits 2013 und der Moderator war so begeistert, dass er seinen Freund ebenfalls überzeugte. „Ich kann mir keine besseren Winzer-Azubis vorstellen“, schwärmt die 27-Jährige von ihren beiden Kollegen. Dabei lohnt sich der Wein nicht nur unternehmerisch. Die Weingenießer sind im Rahmen ihres Unternehmens richtig eng zusammengewachsen, wie sie der ‚Bild‘-Zeitung verrät: „Wir sind mittlerweile eine Familie geworden.“ Bei dem neuen Wein soll es sich um einen Rosé handeln, den Lieblingswein von Matthias.