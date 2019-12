Hilary Duff hat wieder geheiratet

Hilary Duff hat ihren Freund Matthew Koma das Ja-Wort gegeben. Die Schauspielerin und der Sänger, beide 32, haben am Samstag in einem stilvollen Hinterhof in Los Angeles den Bund fürs Leben geschlossen. Das berichten unter anderem ‚JustJared‘ sowie andere Quellen.

„Es war ein Liebesfest – eine kleine, intime Zeremonie in ihrem Haus mit Freunden und Familie“, verriet eine Quelle. Hilarys langjährige Stylistin und Freundin Jessica Paster postete wenigstens den Hochzeitsstrauß auf Instagram und schrieb dazu: „Wintersonnenwende… ein Tag voller Liebe“. Vermutlich taucht der Rest der Hochzeitsbilder bei einer US-Illustrierten auf.

Quelle: instagram.com

Gemeinsame Tochter

Hilary und Matt verlobten sich im Mai 2019, nach zweijähriger Beziehung. Das Paar bekam im Oktober 2018 die gemeinsame Tochter Banks. Hilary ist außerdem Mutter von Sohn Luca (7), den sie mit Ex-Ehemann, dem ehemaligen kanadischen Eishockeyspieler Mike Comrie, gemeinsam hat. Herzlichen Glückwunsch an das glückliche Paar!