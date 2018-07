Huch, Guido Maria Kretschmer hat noch keinen Anzug!

Samstag, 28. Juli 2018 12:19 Uhr

Das Problem der Woche ist das hier: Guido Maria Kretschmer muss sich noch ein Outfit für seine Hochzeit besorgen.

Der 53-Jährige heiratet am 8. September seinen Lebensgefährten Frank Mutters nach 33 Jahren Beziehung. Während sein Verlobter bereits genau weiß, was er an seinem großen Tag anziehen wird, hat der Designer noch keine Ahnung, welches Outfit er wählen wird. Im Interview mit ‘RTL‘ erzählt er: „Noch keine Zeit gehabt. Wenn ich in den Ferien bin, werde ich meine Schneiderei bitten, schnell noch einen zu machen. […] Frank hat was – Gott sei Dank. Der ist gerettet! Aber der hat ja auch mehr Tagesfreizeit.“

Personal Trainer soll ihn fit machen

Doch nicht nur die Kleiderfrage bereitet Guido Kopfzerbrechen. Auch über seine Figur macht er sich Gedanken. Damit er an seinem Hochzeitstag auch gut aussieht, hat er einen persönlichen Trainer eingestellt, der ihn fit machen soll.

Doch so einfach ist das mit dem auch nicht. „Der kommt natürlich super gestählt da an und sagt ‘Hallo Freunde‘. Der ist natürlich fit wie der Frühling. Um halb zehn abends schlägt er dann auf und dann denkt man: ‘Ach du Schande, ist der wieder da! Da bin ich auch froh, wenn er sagt: ‘Tschüüüs!‘ Manchmal sage ich auch, heute geht’s nicht – ich habe eine leichte Grippe.“