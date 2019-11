Hugh Jackman lacht sich über Ryan Reynolds schlapp

Hugh Jackman gratuliert John Legend und macht sich im gleichen Zug über Ryan Reynolds lustig. Der ‚The Greatest Showman‘-Darsteller, der im Jahr 2008 und damit zwei Jahre vor dem ‚Deadpool‘-Star zum ‚Sexiest Man Alive‘ gekürt wurde, warnt den aktuellen Preisträger John Legend davor, sich mit den falschen Leuten einzulassen.

Auf Instagram teilte Hugh ein Video, in dem er mit Ryan das ‚Sexiest Man Alive‘-Cover der aktuellen ‚People‘-Ausgabe anschaut.

Quelle: instagram.com

„Du bist die 99 Prozent“

Untertitelt ist der Clip mit den Worten: „Lieber John. Viele Glückwünsche dafür, dass du es in diese wirklich prestigeträchtige Gruppe geschafft hast. In 99 Prozent der Fälle macht ‚People‘ es richtig. So wie bei Blake, DJ, usw. Aber eine Warnung: Es gibt den einen Prozent. Hier ein Beispiel. Es ist wichtig, dass du dich mit den richtigen Leuten einlässt. Genieße deine Herrschaft. In Liebe, Hugh.“

Legend ließ es sich natürlich nicht nehmen, in den Witz einzusteigen. Der ‚All of Me‘-Interpret kommentierte das Video: „Moment mal, also du bist die 99 Prozent und Ryan der eine? Oder andersherum?”

Hugh und Ryan pflegen schon seit Jahren eine tiefe Hollywoodfreundschaft. Da gehört es natürlich dazu, sich regelmäßig in den sozialen Netzwerken zu ärgern. Bereits als der ‚Australia‘-Darsteller die ‚Companion of the Order‘-Auszeichnung des australischen Staates erhielt, ließ es sich sein Kollege nicht nehmen, ihm einen kleinen Seitenhieb zu verpassen.

Ryan schrieb: „Den ‚Order of Australia‘ zu erhalten, ist eine Riesensache. Und egal, was ich allen erzähle, die zuhören, Hugh Jackman ist einer der besten, nettesten, fleißigsten, großzügigsten und talentiertesten Menschen, die ich kenne. Es gibt keinen Besseren. Das ändert natürlich nichts daran, dass er ein echter Bastard ist.“