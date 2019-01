Idris Elba: Tochter ist Lady-Gaga-Fan

Freitag, 4. Januar 2019 21:10 Uhr

Idris Elbas Tochter hofft auf ein Treffen mit Lady Gaga. Isan, die 17-jährige Tochter des Schauspielers, ist dieses Jahr die Repräsentantin der Golden Globes, was bedeutet, dass sie die Gewinner auf und von der Bühne begleiten sowie die Preise tragen wird.

Nun hofft sie offenbar, dass auch ihr großes Idol Lady Gaga einen der Awards gewinnt, damit sie ihr sie endlich einmal aus der Nähe sehen kann. Am Sonntag wird die glamouröse Preisverleihung im Beverly Hilton-Hotel in Los Angeles stattfinden und gegenüber ‚E! News‘ verriet der Künstler-Spross nun, wie aufgeregt er tatsächlich schon ist.

Quelle: instagram.com

Isan will sie unbedingt treffen

„Ich meine, es ist eine Klischee-Antwort, aber ich war immer ein Gaga-Fan. Ich bin der Gaga-Fan. Das bin ich schon, seit ich ein kleines Mädchen war und mein zwölfjähriges Ich wird buchstäblich sterben, wenn ich sie wirklich treffen würde.“

Quelle: instagram.com

Die Chancen, dass Isan ihr Idol treffen und über die Bühne begleiten wird, stehen tatsächlich gar nicht so schlecht. Lady Gaga ist in diesem Jahr sowohl für den Preis ‚Beste Performance einer Schauspielerin‘ für ihre Rolle in ‚A Star Is Born‘ nominiert, als auch in der Kategorie ‚Bester Original-Song‘ für ihren Hit ‚Shallow‘, der zum Soundtrack des Films gehört.