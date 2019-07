Inka Bause: Selbstmord von Ex-Mann beschäftigt sie noch immer

Donnerstag, 25. Juli 2019 10:39 Uhr

Der Freitod von Inka Bauses Ex-Mann beeinflusst auch ihr heutiges Liebesleben. Die 50-Jährige musste vor knapp drei Jahren mit einem unerwarteten Schock fertigwerden, als ihr Ex-Mann Hendrik Bruch, zu dem sie auch nach der Scheidung ein gutes Verhältnis hatte, sich im September 2016 in den Tod stürzte.

Nun sprach die ‚Bauer sucht Frau‘-Moderatorin im Gespräch mit der Zeitschrift ‚Bunte‘ darüber, wie sie das traurige Ereignis seither beeinflusst. Es falle ihr durchaus schwer, sich einem neuen Mann zu öffnen und sich zu verlieben, beichtete das RTL-Gesicht dem Blatt. „Es ist für mich schwer, mich nach meiner Geschichte wieder auf einen Mann einzulassen. Aber ich bin dabei. Der Selbstmord ist jetzt bald drei Jahre her und ich merke, wie ich freier werde“, erklärte Inka Bause.

Er litt an Krankheit

An der Tatsache, dass es ein riesiger Schock für sie gewesen war, ihren Ex auf diese tragische Art und Weise zu verlieren, änderte auch nicht, dass die Blondine bereits von zwei Selbstmordversuchen des damals 53-Jährigen wusste und so auf eine gewisse Art „vorbereitet“ war.

Aber Inka Bause ist bewusst, dass ihr Ex-Mann an einer schlimmen Krankheit litt, auf deren Folgen man kaum Einfluss nehmen kann. „Man muss einfach verstehen, dass es eine schlimme Krankheit ist. Einen Menschen, der fest dazu entschlossen ist, sich das Leben zu nehmen, kannst du nicht daran hindern“, schlussfolgerte sie im Interview.

Bruch hatte 2003 und 2004 erste Suizid-Versuche unternommen. Mit Inka Bause moderierte er von 1988 bis 1991 die Kindersendung ‚Talentebude‘ im DDDR Fernsehen. Von Juni 1996 bis 2005 war er mit Bause verheiratet.