Irina Shayk: Datet sie den Ex von Heidi Klum?

Irina Shayk wurde inmitten der Coronavirus-Pandemie mit Vito Schnabel gesichtet. Das 34-jährige Model wurde bei einem Spaziergang mit dem Kunsthändler in New York gesehen, bevor sie in seine Wohnung in West Village verschwunden sind – die Stadt ist weiterhin abgeriegelt, um die Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 zu verlangsamen.

Berühmte Freundinnen

Schnabel war zuvor bereits mit den berühmten Schönheiten Heidi Klum, Elle Macpherson, Demi Moore und Amber Heard zusammen. Ein Insider berichtete der Kolumne ‚Page Six‘ der ‚New York Post‘-Zeitung über die angebliche Romanze der beiden: „Ich habe Gerüchte darüber gehört, dass sie sich herumtreiben. Es ist im Moment wie bei der Arche Noah. Die Leute wollen verkuppelt werden.“

Ein anderer Insider bestand jedoch darauf, dass die zwei lediglich eine Freundschaft verbindet. Er sagte: „Sie sind schon sehr lange befreundet.“ Irina Shayk ist seit der Trennung von Bradley Cooper nach vier gemeinsamen Jahren wieder Single. Das Ex-Paar sei jedoch weiterhin gut befreundet und sehr bemüht, ihr Bestes für ihre gemeinsame zweijährige Tochter Lea zu tun.