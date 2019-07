Irina Shayk: Hat auch sie einen Neuen?

Freitag, 19. Juli 2019 10:55 Uhr

Anfang Juni gaben Model Irina Shayk (33) und Schauspieler Bradley Cooper (44) ihre Trennung bekannt. Um ihn und seine Co-Schauspielerin Lady Gaga gibt es schon seit Monaten die wildesten Gerüchte, nun legt auch Irina nach und heizt die Gerüchteküche an.

Das Model ließ sich nun in der Öffentlichkeit mit einem Mann zeigen und die beiden scheinen keine flüchtigen Bekannten zu sein. Er packt sie beherzt an den Hüften – man scheint sich besser zu kennen. Aber wer ist der Mann mit dem Dreitagebart?

Er ist schwul

Der unbekannte Herr ist Alec Maxwell, Creative Director der UK-„Vogue“ und damit gar nicht mal so unbekannt. Doch wie sooft in der Modebranche, schippert Alec auf einem anderen Schiff , er ist homosexuell und glücklich vergeben an Edward Enninful, Chefredakteur desselben Magazins.

Bei Irina Shayk gibt es also keinen neuen Mann im Leben, dafür lassen die Gerüchte bei ihrem Ex Bradley Cooper nicht nach. Ganz im Gegenteil, Lady Gaga soll angeblich in das fünfstöckige Reihenhaus von Bradley Cooper im West Village in New York gezogen sein. Ob da was dran ist?