Isabell Horn: Wird ihr Sohn Fritz oder Hans-Hermann heißen?

Dienstag, 21. Mai 2019 14:25 Uhr

Schauspielerin Isabell Horn (35) ist aktuell schwanger und erwartet ihr zweites Baby. Sie hat schon die Tochter Ella. Fest steht, diesmal wird es ein Junge, doch einen Namen sucht sie noch. Natürlich haben sich Isabell und ihr Freund Jens schon Gedanken gemacht und ihre fünf Lieblingsnamen zusammen gesammelt.

Und es scheint so, als würden Isabell Horn und ihr Freund auf altdeutsche Namen stehen. Denn ganz weit vorn sind Namen wie Fritz, Friedrich oder Hans-Hermann. In einem Video auf ihrem YouTube-Kanal erzählt: „Fritz war schon immer ein Name, der mir im Kopf herumgeschwirrt ist. Fritz klingt frech und niedlich. Ich verbinde mit Fritz ganz viel Positives. Es ist ein toller altdeutscher Name.“

„Hans ist schön“

Noch haben sich die werdenden Eltern nicht entschieden. Isabells Freund hat noch einen Namen in petto: Hans-Hermann. „Ich habe erst gedacht er verascht mich. Hans ist ein schöner Name und er meinte, wir können doch auch einen Doppelnamen machen, Hans-Hermann. Also Hans ohne Hermann finde ich auch ganz toll“, so Isabell.

Quelle: instagram.com

Isabell Horn ist in der 30. Schwangerschaftswoche, hat also demnach noch ein wenig Zeit sich zu entscheiden. Ob es einer der genannten Namen wird? Eins ist sicher, ihren Sohn sollte Isabell Horn auf jeden Fall nicht „Ein“ oder „Kap“ nennen…