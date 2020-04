Ist Nadja Abd el Farrag frisch verliebt?

Sowohl beruflich, als auch privat hat Nadja Abd El Farrag (55) viele Höhen und Tiefen hinter sich. Vor einigen Wochen hat die Ex von Dieter Bohlen einen Neustart gewagt und arbeitet nun als Masseurin in einem Ferienort in Niedersachsen.

Auf Facebook hält die Djane, Malle-Sängerin und Überlebenskünstlerin ihre Fans stets auf dem Laufenden und postete auch an Ostern neue Bilder von sich. Auf den neuen Fotos strahlt Nadja Abd el Farrag mit der Sonne um die Wette und zeigt sich glücklich und ausgeglichen.

Quelle: instagram.com

Sie hätte Liebe verdient

Ihre Fans sind begeistert von den neuen Bildern und ein Follower mutmaßt, ob da vielleicht ein neuer Mann dahinter stecken könnte: „Toll siehst du aus. Als wenn du frisch verliebt bist. Jetzt musst du aufpassen was du antwortest.“

Doch Nadja verneint und erklärt: „Nee verliebt nicht, das macht jetzt das Wetter… und positives denken.“ Schade, nach den ganzen Pleiten hätte es de 55-jährige mehr als verdient, endlich auch in der Liebe ihr Glück zu finden.