Jackie Chan: Seine obdachlose Tochter heiratet eine Frau

Mittwoch, 28. November 2018 22:10 Uhr

Jackie Chan’s (64) uneheliche Tochter Etta Ng Chok Lam (19) und ihre Freundin Andi Autum (31) haben geheiratet.

Die Tochter des Schauspielers hatte sich vor zwei Jahren geoutet und ihre Model-Freundin vorgestellt. Im Mai diesen Jahres kam dann heraus, dass die beiden auf der Straße lebten. Laut eigener Aussagen wurden sie von ihren homophoben Eltern vor die Tür gesetzt.

Quelle: instagram.com

„Liebe ist viel stärker als Blut“

Die 19-Jährige postete jetzt ein Foto von sich und ihrer Liebsten als frisch gebackenes Ehepaar auf ihrem Instagram-Account:„Es gibt nichts Größeres, als die wahre Liebe gefunden zu haben.“

Weiter schreibt sie:„Ein Zuhause ist bei der Familie, die man wählen kann und damit sind wir nie alleine. Liebe ist viel stärker als Blut.“Ob das an ihre Eltern gerichtet war?

Quelle: instagram.com

Unter einem weiteren Foto schreibt sie außerdem: „Von dem Tag an, an dem wir geboren wurden, sind wir auf der Suche nach Glück. Als Kinder missbraucht, die nie Liebe empfunden haben, haben wir so viel zu geben.“ Es scheint als würde der Scherz aus ihrer Kindheit tief sitzen. Das kommt gerade bei solch emotionalen Anlässen, die man sonst im Kreis der Familie feiert, wohl noch mal hoch.

Quelle: instagram.com

Sie blicken nach vorne

Doch sie blickt in eine positive Zukunft:„ Wir sind alle verletzt worden, aber wenn wir von Liebe träumen, können wir sie finden. Liebe ist gütig, sie urteilt nicht. Liebe ist sowohl Stärke als auch Schwäche. Liebe kann etwas verändern. Liebe gewinnt!“

Etta Ng ist die uneheliche Tochter von Action-Legende Jackie Chan und der ehemaligen “Miss Asia” Elaine Ng Yi Lei (45). Die beiden Schauspieler hatten wohl eine Affäre, aus der dann Etta entstand.

Jackie Chan hat sich jedoch nie öffentlich zu seiner Tochter bekannt und wird wohl auch die Heirat ignorieren. Für die 19-Jährige ist das nichts Neues, denn wie sie 2015 in einem “People”-Interview schon sagte:„Ich werde ihn niemals als Vater ansehen. Er hat nie in meinem Leben existiert.“

Etta verließ das Haus ihrer Mutter mit 18 Jahren und lebte eine Zeit lang unter einer Brücke in Hongkong. Zuletzt gehört hatte man von ihr im Mai diesen Jahres, als sie gemeinsam mit Andi Autum ein YouTube-Video veröffentlichte. Darin sprachen die beiden über ihre Obdachlosigkeit und machten sowohl ihre Mütter, als auch Jackie Chan dafür verantwortlich.