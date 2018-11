Jaden Smith: Ist er mit diesem Rapper zusammen?

Montag, 12. November 2018 12:50 Uhr

Bromance oder Schwulen-Outing? Jaden Smith (20) heizte gestern Abend massiv Spekulationen um seine Sexualität an.

Jaden Smith, der Sohn vom Schauspieler-Ehepaar Will Smith (50) und Jada Pinkett Smith (47), zeigte sich schon immer gerne als quer-denkender Freigeist, der auch mal mit seinem Style die gängigen Rollenbilder verschmelzen ließ. Doch jetzt wurde er am Wochenende bei einem Festivalauftritt in Los Angeles doch recht deutlich und feuerte die Schwulengerüchte um ihn weiter an.

„Tyler ist mein verdammter Boyfriend!“

So rief er von der Bühne in die Menge, dass Rapper Tyler, the Creator (27) sein „Boyfriend“ sei: „Tyler will es nicht sagen, aber Tyler ist mein verdammter Boyfriend und er war schon mein ganzes Leben mein verdammter Boyfriend“. ‚Wenn das mal keine Überraschung ist …‘ , dürften sich sicher einige gedacht haben. Videoaufnahmen zeigen einen etwas erschreckt wirkenden Tyler im Backstagebereich stehen, der mit einer Handbewegung eben Gehörtes scheinbar abzuwenden versucht.

Dabei ist auch Tyler ein Rapper, um den es viele Schwulen-Mythen gibt. Angefeuert von seinem Song „I Ain’t Got Time!“, in dem er rappt: „Next line will have ’em like ‘Whoa’ / I been kissing white boys since 2004.“

Ob dieser Auftritt als Outing zu verstehen ist, oder es sich um eine überschwängliche Liebesbekundung innerhalb einer reinen Männerfreundschaft handelt, wissen nur die beiden …