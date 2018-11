Jaden Smith über Schwulen-Gerüchte: „Es stimmt!“

Montag, 26. November 2018 10:44 Uhr

Jaden Smith, der Sohn von Hollywood-Superstar Will Smith, hat noch einmal seine Behauptung bekräftigt, er sei mit dem Rapper Tyler, the Creator liiert.

Jaden Smith und Tyler, the Creator scheinen sich uneins über den Stand ihrer Beziehung zueinander zu sein. Anfang November hatte der 20-jährige Smith bei einem Auftritt auf offener Bühne erklärt, er date seinen 27-jährigen Rap-Buddy – obwohl unklar blieb, ob es sich um einen Scherz handelte. So jedenfalls hatte es Tyler, the Creator wohl aufgefasst, der Smith in seiner Antwort via Social Media mit einem Lachen „verrückt“ nannte.

Quelle: instagram.com

Nun aber hat Jaden Smith nochmals ausdrücklich bestätigt, dass er seine Aussage ernst meint. In einem Radiointerview ließ er wissen: „Ich habe kürzlich gesagt, dass Tyler, the Creator mein fester Freund ist, und das stimmt auch. Nur damit ihr es wisst.“