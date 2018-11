Jaden Smith: Vermeintlicher Freund antwortet auf Schwulen-Gerüchte

Dienstag, 13. November 2018 12:20 Uhr

Am Sonntag überraschte Jaden Smith, Sohn von Will Smith, mit einem Geständnis. Während eines Konzerts rief er: „Tyler will es nicht sagen, aber Tyler ist mein verdammter Boyfriend und er war schon mein ganzes Leben mein verdammter Boyfriend“.

Die Rede ist von dem Rapper Tyler, The Creater, über den es in der Vergangenheit bereits hin und wieder Schwulen-Gerüchte gab, nachdem er in seinen Songs ziemlich eindeutige Zeilen rappte. Nun meldet sich der Rapper via Twitter selbst zu Wort.

Quelle: instagram.com

Das sagt Tyler, The Creator

Zuvor hatte Jaden Smith die Thematik erneut aufgegriffen und sich via Twitter direkt an Tyler, The Creator gewendet, er schrieb: „Ja, Tyler, The Creator, ich habe es allen erzählt, du kannst es nicht mehr verleugnen.“

hahaha you a crazy nigga man — Tyler, The Creator (@tylerthecreator) 12. November 2018

Einige Stunden später gab es dann ein Statement des Rappers und so antwortete er Jaden: „Hahaha du bist so verrückt man!“ Ein Dementi klingt anders…