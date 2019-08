Jamie Foxx hält Händchen, aber nicht mit Katie Holmes

Jamie Foxx wurde offenbar dabei gesehen, wie er in den frühen Morgenstunden am Samstag den Nachtclub Bootsy Bellows verließ und dabei mit der aufstrebenden Sängerin Sela Vave Händchen hielt. Aber Moment mal, eigentlich ist der Schauspieler doch mit Katie Holmes zusammen?!

Vave hat sogar ein Foto von sich und Jamie auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht. Der Hollywood-Star singt nicht nur selbst, sondern produziert auch Songs für andere Musiker. Sela scheint nun sein neuester musikalischer Schützling zu sein – und vielleicht auch etwas mehr?

Quelle: instagram.com

Jamie als Karriere-Hilfe?

Eine Quelle erklärte, dass Foxx der Musikerin nur dabei „helfen“ würde, ihre Karriere in Schwung zu bringen. Das berichtet das „People“-Magazin.“Sie ist nur ein Mädchen, dem er hilft, eine junge Sängerin“, sagte ein Insider, nachdem die beiden beim Verlassen des Clubs Händchen haltend gesehen wurden.

Die Hände der beiden Musiker sollen allerdings nicht vollständig geschlossen gewesen sein. Da wurde wohl ganz genau hingeschaut… Es soll vielmehr so ausgesehen haben, als hätte sie der 51-Jährige nur durch die große Menge vor dem Club geführt. Zahlreiche Leute hatten sich auf dem Bürgersteig versammelt und die beiden sollen gezwungen gewesen sein sich auf der Straße durch die Autos zu manövrieren.

Seine Hand streifte ihre Hüfte

Seine Hand soll auch ihre Hüfte gestreift haben, als er sie von dem Tumult wegführte. Der „Baby Diver“-Schauspieler und sein Schützling aßen wohl an diesem Abend in einem Restaurant in LA zu Abend, bevor sie in den Club kamen, um Rapper Lil Pumps Geburtstag zu feiern.

Bereits seit sechs Jahren sollen Jamie Foxx und Katie Holmes liiert sein. Ihre Beziehung versuchen sie so gut es geht aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Bereits des Öfteren kursierten Trennungsgerüchte .