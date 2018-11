Jamie Foxx & Katie Holmes: Hochzeit in Paris?

Donnerstag, 29. November 2018 12:58 Uhr

Jamie Foxx und Katie Holmes führen die wohl heimlichste Beziehung in Hollywood, ihren ersten offiziellen gemeinsamen Auftritt absolvierten sie vor rund einem Jahr.

Weitere gemeinsame Auftritte waren seitdem ebenfalls rar, auch wenn die zwei bereits seit fünf Jahren zusammen sein sollen. Laut „RadarOnline“ solle nun die Hochzeit geplant, um ihre fünfjährige Beziehung zu feiern.

Quelle: instagram.com

Ein Insider plauderte nun aus: „Paris ist die Stadt, in der sie sich dazu entschieden haben die Beziehung endlich öffentlich zu machen, nachdem sie es über Jahre verheimlicht haben. Katie hat so lange gewartet, um Jamie zu heiraten, jetzt hat sie klar gemacht, wenn und wo sie heiraten will. Sie will unbedingt eine Winterhochzeit in der Stadt der Lichter.“

Quelle: instagram.com

Läuten noch in diesem Jahr die Hochzeitsglocken?

Das Paar ist sehr bedacht darauf, die Beziehung so privat wie möglich zu halten und achten penibel darauf, nicht in der Öffentlichkeit zusammen fotografiert zu werden. Ab und zu gelingt doch ein paar Fotografen ein Schnappschuss, wie kürzlich in Atlanta, wo Foxx an der Seite von Brie Larson und Michael B. Jordan seinen neue Film dreht.