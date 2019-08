Jamie Foxx würde keine Frau im Alter seiner Tochter daten

Jamie Foxx nimmt Stellung zu seiner angeblichen neuen Freundin Sela Vave. Der 51-jährige Schauspieler und Katie Holmes sollen seit Anfang dieser Woche nach einer sechsjährigen und von der Öffentlichkeit abgeschirmten Romanze getrennte Wege gehen.

Einige Tage nachdem dies bekannt wurde, ist der Hollywood-Star dann mit einer neuen Frau an seiner Seite, Sela Vave, in Los Angeles Händchen haltend gesichtet worden – was die Gerüchteküche zum Brodeln brachte: Hat er etwa eine neue Freundin?

Quelle: instagram.com

„Aus einer Fliege wird ein Elefant gemacht!“

Nun scheint dem Oscar-Preisträger der Kragen geplatzt zu sein, denn der sonst so auf seine Privatsphäre bedachte Star, klärte jetzt auf Instagram die Dinge auf. Vorab: Die beiden sind kein Paar, sondern arbeiten lediglich zusammen.

In einer Instagram-Live-Story erklärte der ‚Ray‘-Star: „Ich begleite sie zu meinem Auto, um sie ins Auto zu bringen – eine Künstlerin, die mit meinen Kindern rumhängt und so jung ist wie meine Tochter. Die Leute versuchen, aus einer Fliege einen Elefanten zu machen. […] Ich habe ihr gesagt, dass es so kommen wird. Ich habe mit der Mutter dieses Mädchens gesprochen und sie hat mir ihr Vertrauen geschenkt. Wir möchten sicherstellen, dass sie die Gelegenheit hat, euch das Talent zu zeigen, das wir gesehen haben.“

Er fühlt sich missverstanden

Foxx, der die Töchter Corinne, (25), mit Connie Kline und die 10-jährige Annalise mit Kristin Grannis hat, besteht darauf, dass er nur versuche, junge Künstler wie Sela zu fördern. Er wolle Sela auf die gleiche Weise fördern, wie er die Künstler Ed Sheeran und Nick Cannon unterstützt hat, als die noch am Anfang ihrer Karriere standen. „Als ich Ed Sheeran kennengelernt habe, hatte ich keine Ahnung, wer er war. Ich hab ihn sechs Wochen auf meinem Sofa schlafen lassen“, so Jamie. „Nick Cannon war 13, als er zu mir kam. Ne-Yo kam bereits vorbei, als er noch nicht Ne-Yo war. Alle kommen zu mir nach Hause.“