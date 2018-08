Jane Fonda über Sex im Alter: „Wir wissen, was wir brauchen“

Dienstag, 28. August 2018 17:48 Uhr

Jane Fonda plaudert mal wieder über das Thema „Sex im Alter“. Sie glaubt, dass Sex mit steigendem Alter besser wird. Die 80-jährige Schauspielerin ist davon überzeugt, dass sich ihre Fähigkeiten im Schlafzimmer über die Jahre drastisch verbessert haben.

Im Gespräch mit ‚News.com.au‘ erklärte die ‚Book Club‘-Darstellerin ziemlich offen: „Für Frauen wird es besser, weil wir unseren Körper mehr verstehen. Wir wissen, was wir brauchen und wir wissen, was wir mögen und haben weniger Angst danach zu fragen.“ Fonda ist sich außerdem bewusst darüber geworden, dass Sex und Liebe zwei völlig verschiedene Dinge sind. Sie können jedoch überwältigend sein, wenn sie sich in einer Beziehung vereinen. „Du kannst Sex ohne Liebe haben und du kannst Liebe ohne Sex haben“, erklärte sie. Ihr ausgelasseneres Gespräch kommt weniger als ein Jahr nachdem sie zugegeben hatte, dass sie nicht mehr am Dating interessiert sei.

„Ich date nicht mehr“

Gegenüber ‚Extra“ erwähnte sie: „Ich date nicht mehr, aber ich habe es bis vor ein paar Jahren gemacht. Ich bin 80, ich habe den Laden dort unten geschlossen!“ Stattdessen genießt Fonda heute ihr Leben in einem Haus innerhalb eines seniorengerechten Anwesens, das über ein Gemeinschaftszentrum mit Pool und Tennisplätzen verfügt. „Ich sehe immer ein oder zwei andere Bewohner, die unendlich älter scheinen als ich, aber sie sind es wahrscheinlich nicht. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals dort leben würde, aber es ist großartig“, gab die Schauspielerin zu.