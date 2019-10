Janina Uhse hat heimlich geheiratet

Janina Uhse hat sich getraut. Ganz heimlich, still und leise hat die Schauspielerin den schönsten Tag ihres Lebens gefeiert und „Ja“ zu ihrer großen Liebe gesagt. Dies gab sie nun mit einem Instagram-Post bekannt.

„Jeder Tag mit dir ist ein guter Tag. 5.10.19“, verkündete die brünette Schönheit. Dazu fügte sie ein Herz-Emoji und den Hashtag „#yes“ hinzu. Mit einer Reihe von Fotos gewährte Janina ihren Fans zudem einen kleinen Einblick in ihre Traumhochzeit. Vor einer wunderschönen Kulisse posiert sie in einer umwerfenden bodenlangen weißen Robe mit Spaghetti-Trängern. Ihre Haare sind zu einem lässigen Dutt geschlungen. Doch das wichtigste Accessoire ist natürlich das zuckersüße und glückstrahlende Lächeln der Braut, das keinen Zweifel daran lässt, wie sehr sie ihren besonderen Tag genoss.

Quelle: instagram.com

Wer ist ihr Mann?

Daneben postete die Food-Bloggerin Fotos vom köstlich anmutenden Buffett und der Trauungszeremonie selbst. Der glückliche Bräutigam ist übrigens unbekannt: Janina hält ihr Privatleben erfolgreich vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen.

Geheiratet hat das Paar im Masseria Potenti, einem Resort in der süditalienischen Region Apulien. In ihrer Story zeigte sich Janina überwältig von den ganzen Glückshormonen. „Ich habe geheiratet – verrückt! Über ein Jahr Planung liegen hinter mir und letztes Wochenende ist es dann passiert“, schwärmte sie. „Es war wirklich der emotionalste Tag in meinem Leben. Ich glaube, ich habe selten so sehr geheult.“ Den zahlreichen Glückwunschnachrichten auf ihrem Profil darf man sich nur anschließen.