Janine Pink entfolgt Tobi bei Instagram und der feiert ausgelassen

Bereits seit Tagen wird spekuliert, wie es um die junge Liebe zwischen dem „Promi Big Brother“-Pärchen Janine Pink (32) und Tobi Wegener (26) steht. Seit Wochen hatten Fans keine Liebes-Updates via Instagram erhalten – in der heutigen Zeit ist das nahezu ein K.O.-Kriterium.

In der letzten Woche räumte Janine Pink ein, dass es Klärungsbedarf zwischen ihr und Tobi Wegener geben würde. Geklärt wurde am Wochenende jedoch nichts. Stattdessen löschte Janine alle gemeinsamen Bilder von sich und Tobi auf ihrem Instagram-Kanal.

Quelle: instagram.com

„Schäm dich!“

Tobi wiederum feierte am Wochenende in Stuttgart auf dem Volksfest Cannstatter Wasen und ließ es ordentlich krachen. Das ging auch an Janine nicht vorbei, die ein Bild von ihm repostete und dazu schrieb: „Schäm dich!“ Ein eindeutiges Zeichen!

Auch folgt sie ihrem offiziellen Noch-Freund nicht mehr auf Instagram, er ihr wiederum schon. Eine Trennung wurde offiziell noch nicht bestätigt, nach Friede, Freude, Eierkuchen sieht das jedoch nicht aus. Updates lassen mit Sicherheit nicht mehr lang auf sich warten.

Gegenüber der „Bild“-Zeitung erklärte ihr Manager: „Sie möchte zuerst mit Tobi selbst darüber sprechen, bevor sie sich öffentlich weiter dazu äußert.“ Für Mittwoch sind beide beim KISS Cup angekündigt. Wir werden es verfolgen.