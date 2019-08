Janine Pink über den Altersunterschied: „Das klingt, als ob ich ’ne MILF bin“

Janine Pink (32) und Tobi Wegener (26) sind das „Promi Big Brother„-Traumpaar. Nicht nur, dass Janine den Sieg und 100.000 Euro mit nach Hause nehmen konnte, sie kam als Single und verließ die TV-Show mit einem neuen Freund!

Jetzt heißt es für die frischgebackene „Promi BB“-Siegerin erst einmal den Sieg genießen und ganz viele Termine wahrnehmen. Schließlich soll die neu gewonnene Aufmerksamkeit für ihre Person so lang wie möglich anhalten.

Zu ihrem Leben gehört nun auch Tobi Wegener, der seine Liebste selbstverständlich zu ihren Terminen begleitet. (Oder ist es umgekehrt?) Gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung sprachen die beiden nun über ihre junge Beziehung, denn streng genommen sind Janina und Tobi weniger als zwei Wochen ein Paar.

Eltern schon kennengelernt

„Meine Mutter hat ihm auf der After Show Party einen Zupfkuchen mitgebracht und von meiner Oma ‚Kinder Country‘ und eine Fusselbürste“, verriet Janine Pink in ihrem breiten sächsischen Dialekt, die Laiendarstellerin stammt gebürtig aus Leibzsch, wie sie selbst sagen würde. Ein Kennenlernen mit seinen Großeltern gab es also schon: „Seine Oma hat mich schon eingeladen zum Rouladen-Essen“, sagt sie weiter. Wann das stattfinden soll, will das neue Liebesglück aber noch ausmachen, denn Janines Oma hat diese Woche „Spätschicht“.

Das Paar trennt sechs Jahre Altersunterschied, er ist 26 Jahre jung. Für ihn jedoch kein Problem, wie der Fitnessfanatiker sagt: „Ich hatte noch nie etwas mit einer älteren Frau!“ Ältere Frau? Janine hört wohl nicht recht und kontert: „Das klingt böse. Das klingt als ob ich eine Milf bin. Als ob ich Mitte 40 bin, ich bin Anfang 30.“

Aber was findet Tobi eigentlich an seiner Janine? Wortgewandt wie eh und je erklärt er: „Die ist süß, ist sympathisch, die ist halt sehr humorvoll, da fühlt man sich einfach wohl.“ Auch Pink stimmt zu: „Wichtig ist immer, dass man viel Lachen kann miteinander.“