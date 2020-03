Janine Pink über Ex Tobi: „Über diese Geschichte bin ich hinweg“

Seit ihrer Trennung von ihrem Ex Tobias Wegener ist Janine Pink Single. In der kommenden April-Ausgabe des Männermagazins „Playboy“ lässt sie nun die Hüllen fallen – was wohl ihr Ex zu den sexy Bildern sagt?

Janine Pink zumindest ist über die kurze Beziehung hinweg und offen für etwas Neues, auch wenn sie nicht sucht: „Über diese Geschichte bin ich hinweg. Es ist jetzt nichts, was mich allgemein von Männern abschreckt – nur von einer bestimmten Art von Typen (lacht). Aktuell bin ich nicht auf der Suche nach einer neuen Beziehung, verschließe mich davor aber auch nicht“, so Janine gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung.

So war das Aufeinandertreffen

Mit ihrem Ex nimmt sie ab dem 25. März an der Trash-Sendung „Promis unter Palmen“ teil. Das Aufeinandertreffen mit Tobi war für die 32-jährige nicht einfach, sie erklärt: „Klar war es turbulent, aber das lag auch größtenteils an den Umständen der wirklich aufregenden Show.“

Übriges, Janine ist immer noch Single und bei ihrem Zukünftigen würde sie eher auf Charakter, als auf Aussehen achten: „Ich finde, der Charakter eines Menschen kann bei weitem sexier sein als das Aussehen. Daher ist meine Vorstellung von einem Traummann nicht an Äußerlichkeiten gebunden. Ehrlichkeit, Direktheit und dass er anpacken kann – das ist für mich wichtig.“

Janine Pink ist ab sofort in der April-Ausgabe des „Playboys“ zu sehen und ab dem 25. März in „Promis unter Palmen“.