Janine Pink und Tobi Wegener sind schon im Partyurlaub

Gerade noch turtelten Janine Pink (26) und Tobi Wegener (26) durch „Promi Big Brother„, nun genießen sie ihre neu gewonnene Freiheit und ihre Beziehung in vollen Zügen. Für die beiden ging es jetzt schon zu einem Kurztrip nach Mallorca.

Dort besuchten sie auch ihren ehemaligen „Promi BB“-Mitcamper Almklausi auf der beliebten spanischen Ferieninsel. Dort sahen sie eine Show von Almklausi im Megapark an und standen sogar mit ihm auf der Bühne.

Für die braungebrannte Sächsin und ihr „Dhooobieh“ (Markenzeichen: bodybetonte Oberteile) ist es der erste gemeinsame Urlaub und nach den stressigen letzten drei Wochen womöglich der erste ideale Ort um vom Trubel in der Heimat zu entspannen.

Danach wollen sie den Alltag gemeinsam bestreiten, wie Janine jüngst gegenüber „Spot on News“ verriet: „Wir gehen da step by step. Er wird sicher bald nach Leipzig kommen und meine Familie, mein Umfeld und meine Heimat kennenlernen.“ Anschließend planten beide einen gemeinsamen Urlaub. „Alles Weitere wird sich ergeben.“

Quelle: instagram.com

Jetzt über 500.000 Insta-Follower

Neben einer neuen Liebe und dem Preisgeld von 100.000 Euro hat Janine übrigens noch etwas dazugewonnen – eine Menge Instagram-Follower. Von rund 190.000 Insta-Followern ist ihre Community in den letzten zwei Wochen auf über 500.000 Follower gestiegen.

Janine Pink ist begeistert und schreibt auf Instagram: „Wow, meine Community ist mittlerweile so wahnsinnig gewachsen aber die Zahl interessiert nicht. Vielmehr die Kraft, die ich aus euren unfassbar liebevollen Nachrichten gewinnen konnte. Leute, ihr tut mir richtig gut! Ich danke euch so unendlich doll, für eure tägliche Unterstützung. ihr seid einfach Amazing. Ohne euch wäre all das nie möglich gewesen! Dies weiss ich so sehr zu schätzen.“