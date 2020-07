Sonntag, 19. Juli 2020 12:31 Uhr

Janni Hönscheid: Liebeserklärung an Peer Kusmagk zum Hochzeitstag

Janni Hönscheid meldet sich mit rührenden Worten zu ihrem Hochzeitstag. Die Surfer-Mama und ihr Ehemann Peer Kusmagk machten sich mit ihren zwei Kids Yoko und Emil-Ocean am 1. Juli in einem Van auf den Weg an die Côte d'Azur in Frankreich.

Jetzt haben die beiden auf der Tour ihren Hochzeitstag gefeiert und diesem Tag widmete Janni Hönscheid jetzt einen rührenden Post auf Instagram, in dem sie schrieb: „Zwei Kinder, Drei Umzüge. Um die ganze Welt gereist… und wieder zurück. So viele Erlebnisse, Momente. Viel gelacht, Krisen bewältigt. Zusammengearbeitet. Uns immer beraten, unterstützt. Geredet. Geschwiegen. Laut und Still. Steine im Weg genutzt, um Stärker zu werden und sie mit einzubauen, in die Wände unserer ganz eigenen Welt.“

Quelle: instagram.com

Süße Liebeserklärung

Mit ihrem Mann Peer Kusmagk erlebt sie viele Abenteuer und bedankt sich: „Dem Ort an dem wir ankommen, Frieden finden, wieder ein Stück näher. Mit dem Bus, unserem ersten eigenen Auto, ein Anker in diesem Sturm der Coronazeit. Um Ausgleich in Bewegung zu finden- denn wer in Bewegung bleibt, kann Gleichgewicht halten. Entscheidungen gemeinsam getroffen. Befreien, Stück für Stück. Träumen, ausprobieren. Hinfallen- aufstehen.“

Quelle: instagram.com

Und weiter: „Stärker denn je, ist unser WIR. Und hier stehen wir am Meer, Du und ich. Unsere Kinder. Wind in den Haaren, Sand unter den Füßen, Liebe im Herzen. Lebensfreund, Du bist Wurzeln und Flügel zu gleich für mich. Mein Herz, meine Familie. Für Immer.“