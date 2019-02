Janni & Peer Kusmagk: Bekommen sie Zwillinge?

Dienstag, 5. Februar 2019 14:59 Uhr

Erst vor wenigen Tagen ließen Janni Hönscheid und Peer Kusmagk die Baby-Bombe platzen. Nach Emil Ocean erwarten sie ihr nächstes Baby. Nun heizt Janni die Gerüchte weiter an, bekommt sie etwa wirklich Zwillinge?

Auf Instagram hält Janni ihre Follower auf dem Laufenden und postete bereits einige Bilder von ihrem Babybauch. Der ist überraschend groß, dazu sagt sie:

„Heute fragte mich eine ältere Dame- die mit Ihrer Freundin hier in Mauritius Urlaub macht und mich am Strand beobachtet hat- in welchem Monat ich Schwanger bin… sie würde nämlich tippen es ist der sechste.“

Es ist die 2. Schwangerschaft

Aktuell befindet sich die Surferin im 4. Schwangerschaftsmonat, ihr Babybauch ist jedoch schon sehr ausgeprägt: „Es ist schon lustig wenn ich Bilder vergleiche wie ich bei der letzten Schwangerschaft im gleichen Monat aussah, da war der Bauch fast halb so groß“, so Janni.

Sie vermutet aber auch, dass es an der zweiten Schwangerschaft liegen könnte: „Aber ich habe schon oft gehört das es beim zweiten Kind einfach meistens anders aussieht… oder werden es doch Zwillinge?“