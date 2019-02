Jannik Rubeck: Der junge „Milf-Hunter“ hatte schon 1232 Frauen?

Donnerstag, 7. Februar 2019 20:51 Uhr

Jannik Rubeck (21) will berühmt werden, versuchte es damit schon 2016 bei DSDS. Dort ging es für ihn erwartungsgemäß über die Casting-Runde nicht hinaus. Mit den Worten „Halt’s Maul, alte Flachzange! Der kann doch selbst nicht singen“ stürmte er damals wutentbrannt aus den Casting-Räumen. Alles nicht so ernst gemeint damals.

Nun scheint er einen neuen Karriereweg für sich gefunden haben, den er durchaus ernst meint: Er möchte Pornodarsteller werden. In die Branche gelangte er durch eine deutsche Porno-Blondine mit dem spritzig klingenden Namen Sophie Logan (Jahrgang 1972). Die musste den jungen Mann nicht lange überreden, wie er jetzt im Interview mit klatsch-tratsch.de erzählt: „Ich wurde von Sophie gefragt und da die Chemie stimmte war es klar für mich.“

Danach ging alles ganz schnell, mit Logan drehte er flugs sein erstes Erotikdrama. Sein Resümee: „Die Drehs waren sehr spannend und aufregend, aber auch harte Arbeit.“

Er machte Sibylle Rauch ein Angebot

Nun machte er Sibylle Rauch (58) das hinreißende Angebot, doch nach 30 Jahren wieder in die Porno-Branche zurückzukehren, auch sie wurde in der Vergangenheit durch einschlägige Blockbuster zu einer Art Branchen-Ikone.

Die Dschungelcamperin lehnte das Angebot bereits ab. Alles nur Berechnung von Jannik, um ins Gespräch zu kommen? War das überhaupt ernst gemeint? „Ja, war es.“

Sibylle Rauch falle nämlich in das Beuteschema des selbsternannten Milf-Hunters, er sagt jedoch auch: „Ich stehe auf alle Frauen.“ Das ist auch der Grund, warum er bereits früh erste Erfahrungen sammelte: „Mein erstes Mal hatte ich mit 13 und ich hatte ja auch Gang Bangs mit mehreren Frauen“.

So kam bislang eine beachtliche Summe an Sex-Partnerinnen zusammen: „Mittlerweile sind es 1232 Frauen. Eigentlich habe ich jeden Tag Sex und immer nur einmal mit einer Frau.“ So, so…