Jasmin Tawil spricht über den Vater ihres Kindes

Jasmin Tawil spricht erstmals über den Vater ihres kleinen Sohnes. Seit Ostern galt die frühere ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘-Darstellerin als „vermisst“. Ihr Vater heuerte sogar einen Privatdetektiv an. Der letzte bekannte Aufenthaltsort der Schauspielerin war angeblich Hawaii.

Nach Monaten, in denen sich die Familie und Fans der 37-Jährigen große Sorgen machten, meldete sie sich dann im September plötzlich zurück. Und das war nicht alles: Die Sängerin hat außerdem in der Zwischenzeit ein Baby bekommen. In einem Interview mit ‘Bild’ sprach sie jetzt erstmals ausführlich über die turbulente Zeit. Auf die Frage, warum sie plötzlich verschwunden war, antwortete Tawil: „Ich wollte Ruhe haben und mich darauf konzentrieren, das Baby gesund zur Welt zu bringen. Ich bin 37 Jahre alt. Ich hatte Angst, dass etwas schiefgehen und ich Ocean verlieren könnte.“

Quelle: instagram.com

Sie wusste nicht wer der Vater des Kindes ist

Für die Geburt nach Deutschland zurückzukehren, sei nicht möglich gewesen: „Ich habe erst im dritten Monat festgestellt, dass ich schwanger bin. Zu der Zeit habe ich noch in einem Van gelebt. Ein langer Flug nach Deutschland schien mir zu riskant, denn ich habe ein angeborenes erhöhtes Thrombose-Risiko.“ Weil sie mehrere Männer getroffen hatte, sei sich Tawil zunächst nicht sicher gewesen, wer der Vater des Kleinen ist. Heute wisse sie es: „Der Vater ist eindeutig zu erkennen. Mit Kadeem, 29, dem Vater von Ocean, bin ich nicht zusammen, aber wir haben eine gute Basis. Er kümmert sich um den Kleinen, unterstützt mich. Wir haben uns kennengelernt als ich obdachlos war, wir haben eine zeitlang gemeinsam in meinem Van gelebt. Er kommt aus New York und arbeitet jetzt in einer Management-Position bei einer Baufirma. Im Moment habe ich keinen festen Partner.“

Die Musikerin und Schauspielerin war 13 Jahre mit Adel Tawil zusammen und bis zur Trennung 2014 auch drei Jahre mit ihm verheiratet.