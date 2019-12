Jenna Dewan: Channing Tatums Ex ist megaglücklich mit dem Neuen

Jenna Dewan hat eine „unausgesprochene Chemie“ mit Steve Kazee. Die 39-jährige Schauspielerin und Tänzerin ist aktuell glücklich mit dem 44-Jährigen liiert und das Paar erwartet bald seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs.

Dass zwischen ihr und ihrem Liebsten eine besondere Chemie herrscht, wusste die ‚Step Up‘-Darstellerin sofort. Im Interview mit ‚Entertainment Tonight‘ plauderte Jenna Dewan aus: „Es war eine unausgesprochene Chemie. Du weißt einfach, ob du sie hast. Es sind die Funken, die fliegen und sie funktionieren wirklich gut. Ich bin wirklich glücklich und total verliebt. Es ist schön.”

Everly freut sich aufs Baby

Dewan, die außerdem die sechsjährige Everly mit ihrem Ex-Ehemann Channing Tatum hat, verriet, dass ihr kleines Mädchen sehr fürsorglich und „so aufgeregt“ über ihr Geschwisterchen ist.

„Sie ist wirklich aufgeregt. Sie ist wirklich beschützerisch. Es ist süß. Sie macht sich Sorgen darüber, was ich esse und stellt sicher, dass es gesund ist. Wenn ich sage: ‚Mama muss sich setzen und eine Pause machen‘, sie versteht es total. Sie umarmt und kuschelt sich an den Bauch. Ich meine, es war wirklich bezaubernd. Man kann nie wissen, wie es weitergeht, und bis jetzt war sie so aufgeregt. Und sie erzählt es der ganzen Welt.“