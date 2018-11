Jenna Dewan: Das hier ist ihr neuer Freund

Montag, 5. November 2018 12:25 Uhr

Bereits seit Wochen wird gemunkelt, dass Jenna Dewan (37) nach der Trennung von Channing Tatum (38) einen neuen Freund hat. Nun ist bekannt, wer der Glückliche an ihrer Seite ist.

Der neue Mann in ihrem Leben hört auf den Namen Steve Kazee und ist ebenfalls Schauspieler. Zugegeben, so bekannt (und heiß) wie ihr Ex ist er nicht, doch auch Steve kann sich durchaus sehen lassen.

Quelle: instagram.com



Dem „People“-Magazin liegen aktuelle Bilder vor, die Jenna und Steve händchenhaltend zeigen. In Freizeitkleidung schlendert das verliebte Pärchen durch die Straßen von Palm Springs und sie haben absolut keine Lust mehr sich zu verstecken.

Wer ist Steve Kazee?

Steve Kazee ist Schauspieler und hauptsächlich in Serien und Musicals zu sehen. Im TV spielte er kleinere Rollen in Serien „Shameless“, „Blindspot“ oder „Nashville“, wirkte dort jeweils aber nur in vereinzelten Episoden mit.

Quelle: instagram.com



Seit 2018 spielt er am „Oriental Theatre“ in Chicago im Musical „Pretty Woman“ mit und mimt dort die männliche Hauptrolle Edward. Davor war er in „Once“ zu sehen und sahnte für dieses Engagement 2012 den „Tony Award“ ab. 2013 gewann er außerdem einen begehrten „Grammy“ für das beste „Musical Theater Album“.

Quelle: instagram.com