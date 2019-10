Jenna Dewan erfuhr übers Internet von Channing Tatums Neuer

Jenna Dewan behauptet jetzt, dass sie keine Ahnung davon gehabt habe, dass ihr Ex- Channing Tatum beziehungsmäßig schon weitergezogen war – bis der Rest der Welt davon erfuhr.

In ihrem bevorstehenden Buch „Gracefully You: How to Live Your Best Life Every Day“ (zu dt.: „Dankbares Ich: Wie du jeden Tag zum besten deines Lebens machs“,verrät Dewan, dass sie „überrumpelt fühlte“ , als sie die Nachricht von Tatums Beziehung mit der Sängerin Jessie J im Oktober 2018 erreichte.

„Ich saß gerade im Flugzeug“

„Ich habe Dinge über meinen Ex gelernt, denen sich die meisten Menschen nicht stellen müssen – und über das Internet, wie es in diesem Fall auch passierte“, schrieb sie in laut „E!“. „Ich war alleine im Flugzeug und erfuhr von seiner neuen Beziehung. Ich fühlte mich wie blind. Mir fiel mir sehr schwer, das zu verzeihen, als ich alles über meine persönliche Situation mit dem Rest der Welt teilen musste “, fügte sie hinzu.

Channing Tatum und Jenna Dewan, die die 6-jährige Tochter Everly gemeinsam haben, gaben im April 2018 nach neunjähriger Ehe ihre Trennung bekannt und meldeten am 26. Oktober die Scheidung unter Berufung auf unüberbrückbare Differenzen an.

Auch Jenna Dewan ist wieder vergeben

Als ihr Ex sich in die nächste Beziehung mit Jessie J stürzte, fand auch Dewan wieder eine neue Liebe. Sie ist jetzt mit dem Tony Award-Gewinner und Schauspieler Steve Kazee zusammen, mit dem sie ihr zweites Kind erwartet .

„Als ich damit abgeschlossen hatte, fing ich an, mich mit jemandem zu treffen, der fantastisch ist“, schreibt sie in ihrem Buch. „Es war diese kosmisch großartige Sache, bei der wir einen Moment hatten, bei dem wir dachten, dass wir uns schon unser ganzes Leben lang kennen.“