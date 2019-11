Jennifer Aniston feiert Thanksgiving mit ihrem Ex

Auch Justin Theroux bekam eine Einladung zu Jennifer Anistons jährlichem „Friendsgiving“-Fest. Wie vorbildlich: Der 48-jährige Schauspieler und die 50-Jährige haben sich zwar vor zwei Jahren getrennt, nachdem sie sich erst im August 2015 nach vierjähriger Beziehung das Ja-Wort gaben

Allerdings ist dies für die beiden wohl kein Grund, nicht gemeinsam Zeit zu verbringen – vor allem an solch besonderen Festen wie Thanksgiving. Scheint also, als sei das Ex-Paar nach wie vor sehr gut befreundet.

Die waren auch dabei

Außerdem zu Gast bei der Feier der ‚Cake‘-Darstellerin waren Jennifers beste Freundin und ehemalige ‚Friends‘-Kollegin Courteney Cox, ebenso wie Schauspieler Jason Bateman und seine Frau Amanda Anka, Moderator Jimmy Kimmel und seine Frau Molly McNearney, als auch der Schauspieler Will Arnett.

Auf Instagram teilte Justin einige Schnappschüsse und Videos in seinen Stories, die das Beisammensein der lustigen Truppe dokumentieren. Dabei ist auch ein Video zu sehen, in dem Courteney einen Toast auf ihre langjährige Freundin Jennifer spricht, in dem sie sagt „Jennifer, ich liebe dich so sehr“.