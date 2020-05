Jennifer Garner: Das denkt sie über die Neue von Ex Ben Affleck

Jennifer Garner soll glücklich für ihren Ex-Mann sein. Die 32-jährige Schauspielerin Ana de Armas ist seit kurzem mit dem 47-jährigen Ben zusammen, der mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner die drei gemeinsamen Kinder Violet (14), Seraphina (11) und Samuel (8) hat.

Und jetzt hat ein Insider ausgeplaudert, wie Garner zu der neuen Liebe steht. Gegenüber „Us Weekly“ erklärte der: „Auch wenn es schwerfällt zu sehen, wie er weitermacht und so glücklich ist, ist sie unglaublich glücklich, dass er glücklich ist und an einem gesunden Punkt in seinem Leben. Das ist das, was sie sich für den Vater ihrer Kinder wünscht.“

Er ist ein süßer und netter Kerl

Und was die „Knives Out – Mord ist Familiensache“-Darstellerin an Ben Afflecks elterlichen Fähigkeiten bisher mitbekommen hat, davon ist sie hin und weg. Ein Insider verriet kürzlich gegenüber „Us Weekly“: „[Ana] findet, dass Ben ein so süßer und netter Kerl ist. Sie bewundert, wie er so viel zwischen Arbeit, seinen Kindern und der gemeinsamen Erziehung mit Jen hin und her jongliert. Ben teilt seine Zeit [zwischen Ana und seiner Familie] auf, und wie immer sind die Kinder das Wichtigste in seinem Leben“.

Der Insider fügte jedoch hinzu, dass der Hollywood-Star – der zwischen 2005 und 2018 mit Jennifer verheiratet war – „immer dafür sorgt, dass er Zeit für [Ana] hat und dass sie die Nummer eins ist.“ (Bang)