Jennifer Lopez gönnt sich Eheberatung von Star-Richterin

Jennifer Lopez fragt Ruth Bader Ginsburg nach Tipps für die Ehe. Die ‚On The Floor‘-Sängerin soll schon bald ihrem Liebsten, Alex Rodriguez, das Ja-Wort geben, nachdem er im März im gemeinsamen romantischen Urlaub auf den Bahamas die Frage aller Fragen stellte.

Nach drei gescheiterten Ehen will die Sängerin aber sichergehen, dass dieses Mal auch alles klappt. Deshalb hat sie die Richterin des obersten Gerichtshofs der USA um Rat gefragt.

Quelle: instagram.com

Diesen Rat gab sie weiter

Beim ‚National Book Festival‘ der Library of Congress in Washington D.C. erklärte Ruth: „Ich wurde vor etwa einem Monat oder so von Jennifer Lopez angerufen und sie sagte, dass sie mich gerne treffen und mir ihren Verlobten Alex Rodriguez vorstellen wolle. Deshalb kamen sie zur Kanzlei und wir hatten einen sehr netten Besuch.“

Am brennendsten interessierte die Musikerin aber eine ganz wichtige Frage. „Sie wollte am meisten wissen, ob ich ein Geheimnis für eine glückliche Ehe hätte, aber jetzt gerade reist ARod mit ihr für Konzerte um die ganze Welt.“

Einen Tipp konnte die Juristin dann aber tatsächlich geben: „Meine Schwiegermutter nahm mich eines Tages beiseite und sagte, sie wolle mir das Geheimnis einer glücklichen Ehe verraten. Ich wollte es hören und sie antwortete, dass es manchmal helfen würde, ein wenig taub zu sein.“