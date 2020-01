Jennifer Lopez heulte bei den Smaragd-Ohrringen von Alex

Jennifer Lopez will, dass ihren Kindern bewusst ist, dass sie alles erreichen können im Leben, was sie wollen. Die ‚On the Floor‘-Hitmacherin hat aus der Ehe mit Marc Anthony die elfjährigen Zwillinge Max und Emme, die ihr die Welt bedeuten. Ihre Neujahrsvorsätze für 2020 seien zugleich wertvolle Lektionen für ihren Nachwuchs.

„Für mich geht es darum, jedes Jahr zu wachsen… mich selbst herauszufordern, mich in verschiedenen Wegen als Person, Mutter, Entertainerin weiterzuentwickeln – alles davon“, schildert die Sängerin. „Wie erweitere ich meine Grenzen, denn eine meiner größten Erkenntnisse des Jahres ist, dass wir grenzenlos sind… Das ist, was ich meinem Mädchen, meinem Jungen, meinen Kindern lehren will.“ Hach Gottchen, wie philosophisch!

Wie die Powerfrau ausführt, halte man sich meistens nur selbst davon ab, etwas zu erreichen: „Wir haben keine wirklichen Grenzen, außer denen, die wir uns selbst auferlegen.“

„Mich hat das umgehauen“

Im Interview mit ‚Extra‘ teilt die Schauspielerin außerdem einen Einblick in ihr Weihnachtsfest. Sie sei in Tränen ausgebrochen, als ihr Verlobter Alex Rodriguez ihr ein Paar Smaragd-Ohrringe geschenkt habe. „Mich hat es wirklich umgehauen. Ich hatte Tränen in den Augen, und das nicht, weil sie so umwerfend waren, sondern es hat mich überrascht, dass er so etwas tun würde. Es war so rührend“, gesteht die ‚Hustlers‘-Darstellerin. „Meine Mutter war da und fragte ‚Wieso weinst du? Du verdienst es.‘ Und das brachte mich nur noch mehr zum Weinen… Wir hatten wunderschöne Weihnachtsferien.“