Jennifer Lopez: So gut kann ihre Tochter Emme singen

Mittwoch, 15. Mai 2019 11:57 Uhr

Wie die Mutter so die Tochter: Jennifer Lopez’Tochter Emme (11) beweist jetzt in einem Video von J. Lo, dass sie das musikalische Talent ihrer Mutter womöglich geerbt hat.

Die Pop-Sängerin Jennifer Lopez (49) zeigt in einem Video, wie sie sich auf ihrer Live-Aufführung zu ihrer Single “Medicine” vorbereitet, die am 6. Mai bei dem “Today Summer Concert Series” stattfand. Dabei ist auch ihre Tochter Emme, die sich in den Probe-Pausen immer mal an Mama kuschelt.

Großes Talent

Später geht es an Klavier und während die 49-Jährige Gesangsübungen macht, wird auch Emme herangezogen und von der stolzen Mutter ermutigt, ein Lied von Alicia Keys zu singen. Mit einer Klavierbegleitung macht sie das auch und gibt mit dem Song “If I Ain’t Got You” ihre Stimme zum besten. Das kleine Nachwuchstalent hat wirklich Gänsehaut-Potential, denn sie trifft jeden Ton und bringt die Anwesenden zum Staunen.



Die Sängerin scheint komplett aus dem Häuschen von der Stimmgewalt ihrer Tochter, dass sie im Video vorschlägt: “ Wir sollten zeigen was in dir steckt und gemeinsam was singen auf der Tour.” Emme lacht ganz schüchtern und umarmt ihre Mama, dann fügt Jennifer hinzu: “Wir können es versuchen und schauen ob es klappt, aber du musst nicht.”

Erstmal Schule, dann Karriere

In einem Interview mit “Women’s Wear Daily” sagte sie 2012: “Wenn meine Kinder ins Showbiz gehen möchten, dann kann ich nichts dagegen tun. Ich kann sie nur unterstützen”. Aber sie möchte auch dafür sorgen, dass sie in die Schule gehen: “Aber genau wie meine Mutter, werde ich sie dazu bringen, zur gehen Schule und ich werde sie diese Entscheidung treffen lassen, wenn sie alt genug sind, um diese Entscheidung zu treffen. Ich möchte nicht, dass sie in jungen Jahren im Geschäft sind.”

Quelle: instagram.com



Anscheinend hat Emme aber ein Weg gefunden um Mama Lopez zu überzeugen, auch ein im Rampenlicht zu stehen. Mal sehen, ob die kleine Künstlerin bald öfter neben Jennifer zu sehen sein wird.