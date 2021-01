19.01.2021 14:25 Uhr

Jennifer Lopez: Verrät ihr Verlobter hier den neuen Hochzeitstermin?

Alex Rodríguez will dieses Jahr endlich mit Jennifer Lopez vor den Traualtar treten. Der 45-jährige ehemalige Baseballspieler und die 51-jährige Sängerin haben sich im März 2019 nach zwei gemeinsamen Jahren verlobt. Ganz romantisch ging A-Rod bei einem Urlaub auf den Bahamas vor seiner großen Liebe auf die Knie.

Nachdem im vergangenen Jahr bereits zwei Anläufe für eine Hochzeit aufgrund der Coronavirus-Pandemie scheiterten, hofft Rodríguez nun, dass 2021 besser laufen wird und er seine Jennifer endlich heiraten kann.

Alle guten Dinge sind drei

Bei einem virtuellen Auftritt in der „The Tonight Show“ sagte Alex: „Wir haben es zweimal im Jahr 2020 versucht. Wir mussten wegen COVID-19 zweimal verschieben. Im Baseball sagt man: ‚Aller guten Dinge sind drei‘, also hoffen wir mal…“

Ab Donnerstag könnte es dann auch erstmal ruhiger in Jennifers Leben werden, denn neben dem Super-Bowl-Auftritt und dem Silvesterabend-Auftritt am Times Square im letzten Jahr und ihrem Launch ihrer Beauty-Linie Anfang Januar 2021, hat sie am Mittwoch noch einen ganz besonderen Auftritt: sie tritt neben anderen Künstlern bei der Amtseinführung von Joe Biden auf.

„Es ist so ein verrücktes Jahr für sie gewesen“

Und davor ist sie ziemlich nervös, wie ihr Verlobter nun ausplauderte. „Es ist so ein verrücktes Jahr für sie gewesen. So unglaublich. So viele Segnungen. Aber wenn man bedenkt, dass sie innerhalb von 12 Monaten den Super Bowl, Silvester und jetzt die Amtseinführung macht. Es ist unglaublich. Und das Interessante ist, dass sie vor Washington D.C. am meisten Angst hat, wegen der Verantwortung. Sie will mehr als alles andere, wie wir alle, die Menschen zusammenbringen. Um zu inspirieren. Und du weißt, dass Musik und Sport das besser können als alles andere. Und sie hat etwas wirklich Cooles. Du wirst überrascht sein. Du wirst es lieben.”

Das Paar plante ursprünglich, letzten Sommer in Italien zu heiraten. Kürzlich enthüllten sie dann, dass sie auch eine zweite Feier auf Eis gelegt hatten. (Bang)