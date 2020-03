Jenny Frankhauser bestätigt Liebes-Aus zu großer Liebe Steffen

Schon seit Wochen wird gemunkelt, dass sich Jenny Frankhauser (27) von ihrer großen Liebe Steffen König getrennt haben soll. Alle Pärchenbilder waren gelöscht – in der heutigen Zeit ist das ein glasklares Indiz. Dazu geäußert hatte sich Jenny nicht.

Bis jetzt! In ihrer Instagram-Story schrieb sie: „Ja, ich bin Single. Weitere Statements wird es von mir nicht geben. Vielen Dank für euer Verständnis.“ Für viele Follower kam das nicht überraschend, schließlich war Ex Steffen erst kürzlich alleine in den Urlaub geflogen.

Quelle: instagram.com

Seit Herbst ein Paar

Jenny und Steffen waren seit Herbst 2019 ein Paar. „Ja, ich kann es nicht mehr verstecken, ich bin glücklich vergeben“, sagte sie damals gegenüber RTL und fügt hinzu: „Mehr möchte ich nicht dazu sagen, ich habe aus der Vergangenheit gelernt. Ich möchte das nicht öffentlich breittreten, wer er ist und wie wir uns kennengelernt haben. Ich möchte das ganze schützen und privat genießen.“

Daran hielt sie sich natürlich nicht und postete in der Vergangenheit immer mehr Bilder mit ihrem Steffen. Jenny war sich sicher, diesmal den Richtigen gefunden zu haben: „Krass, das ist wirklich Liebe.“

Jenny Frankhauser schien endlich den Richtigen gefunden zu haben, nachdem sie sich im letzten Jahr nach nur einem Monat Beziehung, in dem sich schon von Hochzeit und Kindern sprach, eine fiese Schlammschlacht mit ihrer vorherigen großen Liebe Hakan Akbulut leistete.

Jetzt ist alles aus und vorbei…