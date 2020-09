14.09.2020 12:18 Uhr

Jenny Frankhauser hat „Ja“ gesagt

Jubel-News bei Jenny Frankhauser. Sie verkündet tolle Neuigkeiten auf Instagram. Denn sie hat "Ja" gesagt und will das mit der Welt teilen.

Für alle, die nun schon an eine Traumhochzeit in weiß denken, werden nun enttäuscht sein. Denn sie hat lediglich „Ja“ zu einer gemeinsamen Wohnung gesagt.

Liebes-Comeback

Erst wenige Wochen ist es her, dass Jenny Frankhauser ein Liebes-Comeback mit ihren Ex-Freund Steffen König bestätigt hat. Nachdem bereits einige Zeit gemunkelt wurde, machte sie es via Instagram offiziell:

„Ja, also ich sag Mal so: Manchmal braucht man einfach einen zweiten Anlauf, um zu wissen, dass man zusammengehört. Alles, was ihr darüber wissen müsst ist, dass ich, beziehungsweise wir, sehr, sehr glücklich sind.“ Auch er setzte in seine Insta-Bio ein „J“ für Jenny.

Quelle: instagram.com

Mehr zum Thema:

Trennung von Freund Steffen

Erst im März gab Jenny, nach langer Spekulation, die Trennung von ihrem Freund Steffen König bekannt. Sie löschte alle Pärchenbilder – in der heutigen Zeit ist das ein glasklares Indiz. In ihrer Instagram-Story bestätigte sie: „Ja, ich bin Single. Weitere Statements wird es von mir nicht geben. Vielen Dank für euer Verständnis.“

Quelle: instagram.com

Galerie

Sie hat „Ja“ gesagt

Jetzt gibt es nach dem Liebes-Comeback weitere tolle Neuigkeiten, denn Jenny hat tatsächlich „Ja“ gesagt. Auf Instagram postete sie ein neues Bild von einem Schlüssen und zwei Händen und schrieb dazu:

„Ja, ich will… den nächsten Schritt mit dir gehen. Du, ich & der große Schritt in eine gemeinsame Zukunft. Wir ziehen zusammen. Und mein erster Gedanke war: „Wie sollen meine ganzen Klamotten da rein passen?!!!“ und „er wird sich schon an rosa gewöhnen.“

Quelle: instagram.com

Das sagt Daniela

Ihre Fans, Freunde und Familie freuen sich für Jenny und Schwester Daniela Katzenberger schreibt überglücklich: „Wurde aber auch Zeit!“

Auch ihre Fans sind begeistert, einer schreibt: „Hab ich mir schon beim Treffen mit den Küchenprofis gedacht“ und ein anderer stimmt zu: „Das wird schon klappen. Wir drücken euch die Daumen!“

Quelle: instagram.com