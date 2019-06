Jenny Frankhauser ist ja sooo verliebt

Montag, 24. Juni 2019 08:55 Uhr

Jenny Frankhauser (26) hat endlich ihr Glück in der Liebe gefunden und jeder darf und soll es sehen. Seitdem die Halbschwester von Daniela Katzenberger ihren neuen Freund erst vor drei Tagen mit einem Pärchenbild öffentlich gemacht hatte, folgten nun weitere verliebte Bilder.

Auf dem neuesten Foto schmiegt sich Jenny Frankhauser an die stählernen Muskeln ihres niederländischen Model-Freundes Hakan Akbulut und tätschelt liebevoll sein opulentes Sixpack. Der scheint die Berührungen seiner Freundin sichtlich zu genießen.

Fans freuen sich für sie

Zu dem Bild schrieb Jenny: „Kennt ihr diese Leute, die euch mit ihrer frischen Liebe, der übertriebenen Romantik und ihren extrem süßen Pärchenbildern so richtig auf den Sack gehen ?! Ja .. wer hätt’s gedacht, jetzt bin ich eine davon. Sorry not sorry.“

Quelle: instagram.com

Heißt wohl, Jenny wird ihre Instagram-Follower nun häufiger mit verliebten Pärchenbildern versorgen. Ihre Fans freuen sich jedenfalls sehr für die Katzenberger-Schwester, einer schreibt: „Liebe Jenny, darfst mir ruhig täglich auf den Sack gehen, so süß ihr beiden.“

