Jenny Frankhauser: So läuft die Fernbeziehung mit Hakan

Sängerin Jenny Frankhauser (26) ist frisch verliebt in Muskelmann Hakan Akbulut. Das Problem: Das Fitnessmodel lebt in Holland und Jenny in Ludwigshafen. Kennengelernt haben sie sich über Instagram und haben schnell festgestellt, das sie sich sehr mögen.

Nun führen Jenny Frankhauser und Hakan seit Wochen eine Fernbeziehung. Doch für die Sängerin scheint das gar kein Problem zu sein, wie sie im Interview mit klatsch-tratsch.de erzählt: „Mein Schatz ist gerade in Holland, wir führen eine Fernbeziehung. Alle zwei Wochen fahre ich zu ihm oder er kommt zu mir. Es klappt bisher ganz gut. Wir gehen jetzt auch zusammen in den Urlaub, da freue ich mich sehr darauf.“

„Er muss zu mir ziehen“

Auch wenn aktuell alles blendend läuft, möchte sich Jenny mit dem Zusammenziehen noch etwas Zeit lassen: „Für Zusammenziehen ist es noch zu frisch, wobei ich auch gar nicht wegziehen kann und will“, wie sie gesteht. Denn für sie käme es eigentlich nicht in Frage, aus Ludwishafen wegzuziehen.

„Meine Großeltern leben in Deutschland und die lasse ich nicht alleine“, so Jenny und erklärt: „Wenn, dann muss er zu mir ziehen, er weiß noch nichts davon. Aber dann wird er es jetzt erfahren.“ Na dann hoffen wir, dass Hakan das Interview nun liest…