Jenny Frankhauser über Liebes-Aus: „Er hat mich geschlagen“

Mittwoch, 24. Juli 2019 09:06 Uhr

Am Wochenende gab Jenny Frankhauser (26) bekannt, dass sie sich von ihrem Freund Hakan Akbulut getrennt habe. Über die Grunde schwieg sie und wollte das nicht in die Öffentlichkeit tragen. Nun meldete sich die 26-jährige doch bei Instagram zu Wort.

Und die Wahrheit, zumindest das was sie behauptet, klingt gar nicht schön. In ihrer Instagram-Story erzählt Jenny Frankhauser: „Ich habe diesen Mann unendlich geliebt und tue es immer noch, obwohl er mir etwas angetan hat. Der eigentliche Grund warum wir uns getrennt haben ist, dass er mich geschlagen hat.“

Harte Anschuldigungen ihrem Ex-Freund gegenüber. Sie erzählt in ihrer Insta-Story auch, dass er bei Dreharbeiten dabei war und auch ein gemeinsames Format in der Zukunft anstand: „Ich habe ihn niemals für irgendwas benutzt. Wenn ich eine Gage für ihn ausgehandelt habe, wenn er den ganzen Tag mit uns dreht, dann habe ich das nur gut gemein. Alles was ich habe, habe ich mir alleine aufgebaut, dafür habe ich keinen Mann gebraucht und brauche ich auch weiterhin nicht.“

Sie zeigt Bilder

In ihrer Instagram-Story zeigt die Halbschwester von Daniela Katzenberger dann auch noch ihre lädierte Hand und ihre Brust, als Beweis, dass er sie wirklich geschlagen hat: „Ich kann euch das beweisen, meine Hand ist aufgeplatzt, mein Brust ist komplett blau. Wenn ihr mir nicht glaubt, ich werde euch ein paar Bilder zeigen.“

Quelle: instagram.com

Sie bricht in Tränen aus und sagt: „Ich hätte mir gewünscht, dass es nicht passiert wäre. Nichts davon ist gespielt. Ich habe diesen Mann wirklich geliebt. Er hat mir angedroht, dass er mich fertig macht und trotzdem vermisse ich den.“